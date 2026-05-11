LASK-Topscorer Usor verletzt! Die Diagnose ist da

Usor ist mit 13 Treffern Zweiter in der Torschützenliste. „Natürlich ist die Verletzung für Moses und uns sehr bitter, gleichzeitig sind wir erleichtert, dass keine schwerwiegendere Bandverletzung vorliegt“, sagte Sportdirektor Dino Buric in einer Aussendung. Der LASK geht bei der Austria auf den zweiten Meistertitel los, den Athletikern reicht dabei schon ein Remis.