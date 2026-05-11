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Erster Unterhaus-Klub

Münzkirchen macht nach dem Titel die Nacht zum Tag

Fußball Unterhaus
11.05.2026 18:00
Nach 2:0 gegen Sigharting konnte Münzkirchen als erster Unterhaus-Klub den Pokal stemmen.
Nach 2:0 gegen Sigharting konnte Münzkirchen als erster Unterhaus-Klub den Pokal stemmen.(Bild: FC Münzkirchen)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Als erster Klub im oberösterreichischen Unterhaus sicherte sich Münzkirchen in der 1. Nordwest frühzeitig den Titel. Danach gab‘s einen wahren Party-Marathon, der zu Fronleichnam seinen Höhepunkt finden wird. Da fliegen 40 Meisterhelden nach Mallorca.

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Eigentlich war es ja schon eine Woche zuvor angerichtet gewesen! Die Truppe aus Münzkirchen hätte nach 17 Siegen und zwei Remis frühzeitig Meister in der 1. Nordwest werden können, ehe es ein 1:3 in Haibach setzte. In dieser Woche ließ man es sich jedoch nicht mehr nehmen, holte sich frühzeitig den Titel vor heimischen Publikum mit dem 2:0 über Sigharting.

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