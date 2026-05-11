Münzkirchen macht nach dem Titel die Nacht zum Tag

Eigentlich war es ja schon eine Woche zuvor angerichtet gewesen! Die Truppe aus Münzkirchen hätte nach 17 Siegen und zwei Remis frühzeitig Meister in der 1. Nordwest werden können, ehe es ein 1:3 in Haibach setzte. In dieser Woche ließ man es sich jedoch nicht mehr nehmen, holte sich frühzeitig den Titel vor heimischen Publikum mit dem 2:0 über Sigharting.