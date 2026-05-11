Kein Gym? Diese fünf Übungen im Park machen fit

Teure Mitgliedschaften? Braucht es nicht. Schwere Geräte für daheim? Auch nicht. Und die klassische Ausrede „Keine Zeit“ zieht schon gar nicht. Mit Frühlingsbeginn kann das Training nämlich problemlos ins Freie verlagert werden. Alltagsgegenstände wie Bänke, Geländer oder Treppen werden dabei zu Fitnessstationen. Personalcoach Lukas Grigorescu erklärt, welche Übungen besonders effektiv sind und er hat sogar ein eigenes Work-out für die „Krone“-Leser zusammengestellt.