Bei diesen WM-Helden beißen die Gegner auf Granit

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Unser Nachbarland verpasste zuletzt 2002 eine WM-Teilnahme, bei den letzten Turnieren hatte die Schweiz sogar ein Abo auf den Achtelfinal-Einzug. Eine Galionsfigur ist noch immer mit von der Partie.