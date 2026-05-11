Bei diesen WM-Helden beißen die Gegner auf Granit

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Unser Nachbarland verpasste zuletzt 2002 eine WM-Teilnahme, bei den letzten Turnieren hatte die Schweiz sogar ein Abo auf den Achtelfinal-Einzug. Eine Galionsfigur ist noch immer mit von der Partie.
Schlussendlich reichte der Schweiz ein 1:1 gegen den Kosovo, um das Ticket für die WM-Endrunde 2026 zu lösen. Womit die Eidgenossen ihre Tradition erfolgreich fortführen, bei den Großereignissen stets dabei zu sein – bereits zum sechsten Mal in Serie qualifizierte sich die Schweiz für eine WM.
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