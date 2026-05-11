Genie und Wahnsinn: Was Barcelona besonders macht

Die Mischung aus Genie und Wahnsinn faszinierte ihn schon immer: „Das macht die besondere Magie, für die der FC Barcelona steht, aus.“ Eines der legendärsten Spiele für ihn fand 2017 im Achtelfinale der Champions League statt: „Nach dem 0:4 bei Paris St. Germain stand es im Rückspiel in der 88. Minute 3:1. In Österreich würden viele Fans gehen. Doch im Camp Nou glaubte jeder noch an die Sensation und Barça schoss tatsächlich noch drei Tore.“