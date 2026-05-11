Legendärer Braunbär ist wieder zurück im Revier!

In den Karnischen Alpen sorgt die erneute Rückkehr eines alten Braunbären für Aufmerksamkeit unter Wildbiologen und Jägern gleichermaßen. Der betagte „Petz“, wie ihn manche im Grenzgebiet zwischen Italien und Österreich nennen, ist nach seiner Winterruhe wieder in seinem angestammten Lebensraum unterwegs.