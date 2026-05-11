Schule bleibt nach Brand zu, Matura findet statt

Homeschooling, dann verlängertes Wochenende

Am Dienstag und Mittwoch wechselt der Unterricht wie zu Corona-Zeiten ins Homeschooling via Internet, dann geht es ins verlängerte Wochenende. Schularbeiten und Tests, die für diese Woche geplant gewesen wären, werden verschoben. Die für diese Woche geplanten Matura-Termine finden aber statt. Ob die Schule kommende Woche wieder öffnet, war am Montag nicht sicher.