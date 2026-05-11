Schule bleibt nach Brand zu, Matura findet statt

Nach dem Brand im Gymnasium Hallein in Salzburg laufen die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache. Diese Woche kehren die Klassen nicht mehr in die Schule zurück, es wird auf Homeschooling umgestellt. Die Matura findet aber wie geplant statt.
Kurz nach 3 Uhr früh ging bei der Feuerwehr Hallein in der Nacht auf Montag der Brandalarm ein. Es soll mehrere kleine Explosionen im Gymnasium gegeben haben, beim Eintreffen der Feuerwehr stand die Bibliothek der Schule bereits in Flammen.
Bereits nach kurzer Zeit konnten die Einsatzkräfte den Brand löschen. Während der Unterricht für rund 750 Schüler am Montag entfiel, fand die Mathematik-Matura wie geplant statt.
Homeschooling, dann verlängertes Wochenende
Am Dienstag und Mittwoch wechselt der Unterricht wie zu Corona-Zeiten ins Homeschooling via Internet, dann geht es ins verlängerte Wochenende. Schularbeiten und Tests, die für diese Woche geplant gewesen wären, werden verschoben. Die für diese Woche geplanten Matura-Termine finden aber statt. Ob die Schule kommende Woche wieder öffnet, war am Montag nicht sicher.
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