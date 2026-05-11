Österreichs typische Arbeitslose: So sind sie 2026

Im November 2024 sahen wir noch einen jungen, männlichen Arbeitslosen aus Wien-Favoriten mit Pflichtschulabschluss und zuletzt im Handel tätig. Doch der Arbeitsmarkt dreht sich. Die aktuellen Zahlen des AMS (Stand: März/April 2026) zeigen einen dramatischen Wandel. Die neue Gefahr: Arbeitslose sind heute wesentlich öfter weiblich, älter (50+) und besser gebildet als früher.