Österreichs typische Arbeitslose: So sind sie 2026

Die Arbeitslosigkeit in Österreich lag im April 2026 bei 7,5 Prozent. Das ist mehr als vor eineinhalb Jahren. Doch wer ist heute der typische Arbeitslose? Krone+ hat die neuen AMS-Daten analysiert – und ein ganz anderes Bild als 2024 gefunden.
Im November 2024 sahen wir noch einen jungen, männlichen Arbeitslosen aus Wien-Favoriten mit Pflichtschulabschluss und zuletzt im Handel tätig. Doch der Arbeitsmarkt dreht sich. Die aktuellen Zahlen des AMS (Stand: März/April 2026) zeigen einen dramatischen Wandel. Die neue Gefahr: Arbeitslose sind heute wesentlich öfter weiblich, älter (50+) und besser gebildet als früher.
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