Messi in Argentiniens WM-Kader, Stürmer-Star fehlt

Sturm-Trio auf Abruf

Der gebürtige Oberösterreicher, der im offensiven Mittelfeld von Slovan Liberec in der tschechischen Liga spielt und Ende März noch für die ÖFB-U21-Auswahl aufgelaufen war, hatte sich vor Kurzem für den bosnischen Verband entschieden. Das Sturm-Trio Jusuf Gazibegovic, Emir Karic und Arjan Malic wurde nicht berücksichtigt und befindet sich auf Abruf.