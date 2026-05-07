Was tun? Vogelkot am Auto ist richtig sch …

Wichtigste Regel: nicht trocken abreiben. Sonst wirken Sand- und Schmutzpartikel wie Schleifpapier. Frische Flecken sollten zunächst mit Wasser abgespült werden. Danach legt man am besten ein feuchtes Tuch oder eine eingeweichte Zeitungsseite einige Minuten auf die Stelle, damit sich die Rückstände lösen. Anschließend den Kot vorsichtig abtupfen und den Lack mit einem sauberen Mikrofasertuch trocknen.