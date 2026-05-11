„Mission Birmingham“ startet für Sprinterin Posch

Nächste Großveranstaltung im Visier

An diese Leistungen möchte die 26-Jährige nun auch im Freien über die 100 Meter anschließen, um ihr großes Ziel – einen Startplatz bei der Europameisterschaft in Birmingham im August – zu erreichen. Für die Direkt-Qualifikation müsste sich die Studentin der Ernährungswissenschaften aber noch gewaltig steigern. Aktuell liegt ihre PB bei 11,43 Sekunden, um fix in England dabei zu sein, ist eine Zeit von 11,18 gefordert.