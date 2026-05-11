Zehn klare Antworten von BYD-Designchef Egger

Wolfgang Egger zählt zu den prägenden Automobildesignern der Gegenwart. Er arbeitete in führenden Positionen für Alfa Romeo, Audi, Lamborghini oder Seat, wo er ikonische Modelle wie den Audi R8, den Seat Ibiza oder den Alfa 8C mitgestaltet hat. Seit 2016 steht der Allgäuer als Chefdesigner beim chinesischen Autohersteller BYD vor der Aufgabe, einer jungen, global expandierenden Marke ein eigenständiges Profil zu verleihen. Dabei geht es nicht nur um Ästhetik, sondern auch um Identität in einem zunehmend dynamischen Wettbewerbsumfeld.