Nach Gasexplosion: Arbeiter im Spital gestorben

Vergangene Woche war es am Areal einer Baufirma in Leoben zu einer folgenschweren Gasexplosion gekommen. Mehrere Arbeiter waren schwer, teils lebensbedrohlich verletzt. Jetzt ist ein 56-jähriger Obersteirer im LKH Graz seinen schweren Verletzungen erlegen.
Unkontrollierter Austritt von Flüssiggas in einem Lagercontainer – und eine bislang nicht vollends geklärte Zündquelle – dürften die Ursache für die heftige Gasexplosion am Gelände einer Baufirma in Leoben gewesen sein. Wie berichtet, wurden dabei am Mittwoch vergangener Woche mehrere Arbeiter schwer verletzt.
Wie die Polizei nun am Montag mitteilte, verstarb ein 56-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Leoben im LKH Graz infolge seiner schweren Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion der Leiche an.
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