Nach Gasexplosion: Arbeiter im Spital gestorben

Unkontrollierter Austritt von Flüssiggas in einem Lagercontainer – und eine bislang nicht vollends geklärte Zündquelle – dürften die Ursache für die heftige Gasexplosion am Gelände einer Baufirma in Leoben gewesen sein. Wie berichtet, wurden dabei am Mittwoch vergangener Woche mehrere Arbeiter schwer verletzt.