Wenn der Platzwart über 400 Tore am Konto hat

St. Peter am Ottersbach ist nur noch einen Sieg vom Titel in der Unterliga Süd entfernt. Im brandneuen Stadion-Schmuckkasterl trifft der Kapitän wie am Fließband. Sinabelkirchen stellte im „Krone“-Spiel der Runde keine Hürde dar. Sehen Sie hier die besten Bilder vom Spiel.
Der Rahmen für das „Krone“-Spiel der Runde in der Unterliga Süd (HIER geht es zur Tabelle >>) zwischen Leader St. Peter/Ottersbach und Verfolger Sinabelkirchen konnte nicht würdiger sein. Volles Haus – und das im neuen Stadion der Gastgeber, das im März eröffnet wurde. 700 Zuschauern bietet das Schmuckkasterl Platz. Die neue Kantine und Kabinen sowie Besprechungsräume ersetzen die alte Anlage, die nicht mehr zeitgemäß war.
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