Auf diesen Besuch freut sich Österreichs-Teamchef

Stoisch wirkt Teamchef Roger Bader. Zumindest äußerlich, wie bei der WM-Vorbereitung zuletzt in Klagenfurt. Der Schweizer beteuert, dass er sich „vorbereitet, wie bei jedem anderen Turnier davor.“ Für den 61-Jährigen, seit einem Jahrzehnt Österreichs Teamchef, ist die Eishockey-WM in Zürich (ab 15. Mai) aber keine Routine. Sondern ein aufregendes Heimspiel.