Auf diesen Besuch freut sich Österreichs-Teamchef

Die Eishockey-WM findet ab 15. Mai in der Schweiz statt (Zürich und Fribourg). Für Österreich wird es ab Samstag ernst, wenn die Briten warten. Ein besonderes Erlebnis wird das Turnier für Teamchef Roger Bader. Die „Krone“ sprach mit dem Schweizer beim Teamcamp in Klagenfurt.
Stoisch wirkt Teamchef Roger Bader. Zumindest äußerlich, wie bei der WM-Vorbereitung zuletzt in Klagenfurt. Der Schweizer beteuert, dass er sich „vorbereitet, wie bei jedem anderen Turnier davor.“ Für den 61-Jährigen, seit einem Jahrzehnt Österreichs Teamchef, ist die Eishockey-WM in Zürich (ab 15. Mai) aber keine Routine. Sondern ein aufregendes Heimspiel.
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