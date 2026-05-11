Ex-Salzburg-Coach macht Gastgebern Hoffnung!

„The Canucks“ warten noch immer auf ihren ersten Sieg bei einer WM-Endrunde. Bei ihrer ersten Teilnahme 1986 in Mexiko setzte es gegen Frankreich (0:1), Ungarn und die Sowjetunion (jeweils 0:2) ebenso drei Vorrundenniederlagen wie 2022 in Katar. Da gab es gegen Belgien (0:1), Kroatien (1:4) und Marokko (1:2) nichts zu holen.