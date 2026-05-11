Ex-Salzburg-Coach macht Gastgebern Hoffnung!

Kanada bestreitet seine dritte Weltmeisterschaft, wartet aber noch immer auf den ersten zählbaren Erfolg. Mit einem stark besetzten Kader soll der erste Punkte der Geschichte eingefahren werden. Dabei hilft ein ehemaliger „Bullen“-Coach.
„The Canucks“ warten noch immer auf ihren ersten Sieg bei einer WM-Endrunde. Bei ihrer ersten Teilnahme 1986 in Mexiko setzte es gegen Frankreich (0:1), Ungarn und die Sowjetunion (jeweils 0:2) ebenso drei Vorrundenniederlagen wie 2022 in Katar. Da gab es gegen Belgien (0:1), Kroatien (1:4) und Marokko (1:2) nichts zu holen.
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