Wie ist Autofahren mit drei Promille möglich?

„Da sind andere schon bewusstlos“, urteilt der bekannte Grazer Neurologe und Psychiater Manfred Walzl. Wie viel man dafür trinken müsse, ließe sich pauschal nicht sagen. Geht man von der Annahme einer 62 Jahre alten Frau aus, die 63 Kilo wiegt und 1,68 Meter groß ist, könnten es laut der „Widmark-Formel“ durchschnittlich 1,5 Liter Wein und 1,5 Liter Bier sein, die – unter Berücksichtigung des Abbaus von 0,15 Promille/Stunde – in vier Stunden getrunken würden.