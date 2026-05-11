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Mogelpackung? Schwere Vorwürfe gegen Ritter Sport

Wirtschaft
11.05.2026 18:44
„75 statt 100 Gramm“: Kritik an neuen Ritter-Sport-Sorten wird laut. (Symbolbild)
„75 statt 100 Gramm“: Kritik an neuen Ritter-Sport-Sorten wird laut. (Symbolbild)(Bild: APA/dpa/Marijan Murat)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Gleicher Preis, weniger Schokolade: Ritter Sport steht im Verdacht der „Shrinkflation“. Die Verbraucherzentrale Hamburg hat dazu pikante Details entdeckt ...

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Vor mehreren Monaten hatte Milka bereits den Inhalt seiner Schokoladentafeln reduziert. Ritter Sport geht nun einen ähnlichen Weg.

Neue Sorten im Fokus
Das Unternehmen bringt Sorten auf den Markt, deren Füllmenge deutlich unter der sonst üblichen 100-Gramm-Grenze liegt, wie die Verbraucherzentrale Hamburg herausgefunden hat.

Konkret geht es um die Reihe „Edelkakao Klasse“, die seit Mai im Handel erhältlich ist. Bei den Sorten Edelkakao Klasse „Die Vollmundige“ (55 Prozent Kakao), „Die Aromatische“ (74 Prozent Kakao) und „Die Intensive“ (81 Prozent Kakao) wiegen die Tafeln nun nur noch 75 Gramm.

Geringere Füllmenge für Verbraucher nicht sofort erkennbar
Für Verbraucher ist die geringere Füllmenge auf den ersten Blick nicht erkennbar. Denn die Abmessungen der Tafel bleiben gleich. Lediglich die Dicke schrumpft von zwölf auf neun Millimeter, wie die Verbraucherschützer aus Hamburg herausgefunden haben.

Ritter Sport weist Vorwürfe zurück
Ritter Sport widerspricht der Darstellung. Es handelt sich dem Sprecher zufolge um eine vollkommen neue Produktgruppe mit neuen Rezepturen sowie einem neuen Tafelformat. Die bisherige Kakao-Klasse sei dafür nicht angepasst oder verändert worden. Die neuen Produkte basierten vielmehr auf einer langfristig angelegten Entwicklung rund um die firmeneigene Kakao-Plantage in Nicaragua. Diese liefere inzwischen ausreichend Edelkakao für eine eigene Produktlinie.

Zitat Icon

Aus der Marktforschung wissen wir, dass Verbraucher bei Schokoladen mit hohem Kakaoanteil dünnere Tafeln bevorzugen.

Ritter Sport widerspricht der Darstellung der Hamburger Verbraucherschützer

Zum geringeren Gewicht teilte Ritter Sport mit: „Aus der Marktforschung wissen wir, dass Verbraucher bei Schokoladen mit hohem Kakaoanteil dünnere Tafeln bevorzugen.“ Eine kleinere Quadratgröße hätte demnach wieder dickere Tafeln zur Folge gehabt. Eine 100-Gramm-Variante wäre dagegen deutlich größer ausgefallen. Außerdem wäre der Preis so hoch gewesen, dass sie nach Unternehmensangaben voraussichtlich nicht am Markt angenommen worden wäre. Auf das reduzierte Gewicht werde unter anderem auf der Verpackung mehrfach hingewiesen.

Die Verbraucherschützer merken jedoch an, dass bereits eine Reihe mit denselben Kakaoanteilen im Sortiment vorhanden sei: die „Kakao Klasse“ – in der 100-Gramm-Tafel. Hier gibt es die Sorten „Die Feine“ (61 Prozent Kakao), „Die Kräftige“ (74 Prozent Kakao) und „Die Starke“ (81 Prozent Kakao). „Ist es Zufall, dass nun genau drei Sorten mit einem ähnlichen Kakaoanteil – bei zwei Tafeln ist der Kakaogehalt sogar exakt gleich –, aber geringerer Füllmenge auf den Markt kommen?“, fragen sich die Verbraucherschützer.

  • Starke Preiserhöhungen wegen schlechter Ernten In den vergangenen Jahren ist Schokolade deutlich teurer geworden. Ursache waren befürchtete Ernteausfälle in Westafrika infolge von Pflanzenkrankheiten und Extremwetter. Hersteller und Händler gaben die höheren Rohstoffkosten an Kunden weiter. Laut dem deutschen Statistischen Bundesamt war eine Tafel Schokolade im März im Schnitt 71 Prozent teurer als 2020. Verbraucher konsumierten wegen der höheren Preise zuletzt auch weniger Schokolade.
  • In den vergangenen Monaten haben die Lebensmittelhändler die Verkaufspreise zahlreicher Eigenmarkenprodukte wieder etwas gesenkt. Grund ist eine bessere Kakaoernte. Die Rohkakaopreise an den Börsen sind deutlich gesunken.
  • Ritter Sport steht wirtschaftlich unter Druck. 2025 rutschte der Mittelständler trotz eines Umsatzanstiegs auf 712 Mio. Euro in die Verlustzone. Belastet worden sei das Ergebnis vor allem von stark gestiegene Kakao-, Energie- und Verpackungskosten. Gleichzeitig schwächte sich nach Unternehmensangaben die Nachfrage ab. Als Reaktion kündigten die Schwaben erstmals in der mehr als 110-jährigen Firmengeschichte einen Stellenabbau an: In der Zentrale in Waldenbuch soll etwas mehr als jede zehnte Stelle wegfallen. 

Darüber hinaus liegt der Verkaufspreis sowohl bei den Sorten der Reihe „Kakao-Klasse“ als auch bei der „Edelkakao Klasse“ bei 2,29 Euro pro Tafel. „Unter der Annahme, dass die bisherigen Produkte faktisch ersetzt werden, entspricht das einer versteckten Preiserhöhung von mehr als 33 Prozent. Und das bei drastisch günstigeren Rohkakaopreisen als vor gut einem Jahr“, merkt die Verbraucherzentrale Hamburg an.

„Shrinkflation“
Anzumerken ist jedoch auch, dass einem Bericht der „Hersfelder Zeitung“ zufolge Ritter Sport seine Produktionsreihe „Kakao Klasse“ vom Markt nimmt. Bei solchen Änderungen fällt häufig der Begriff „Shrinkflation“. Gemeint ist damit, dass Hersteller die Menge eines Produkts verringern, ohne den Verkaufspreis entsprechend zu senken. Das Produkt wird dadurch indirekt teurer, obwohl der Preis auf den ersten Blick gleich bleibt.

Offenbar versucht Ritter Sport, genau diesen Eindruck abzumildern, mutmaßt die Verbraucherzentrale. Dafür gibt es mehrere Hinweise: So wurde nicht nur der Produktname geändert, sondern auch das Verpackungsdesign deutlich überarbeitet. Die bisherigen Tafeln der Sorte „Kakao-Klasse“ waren farblich zweigeteilt und zeigten zentral eine Kakaofrucht. Die neue Reihe setzt dagegen auf dunklere Farben, Landschaftsmotive und einen gut sichtbaren „Neu“-Hinweis auf der Verpackung.

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Außerdem wirbt Ritter Sport bei der neuen Produktlinie mit Kakao aus eigenem Anbau. Allerdings garantiert das Unternehmen dies nach eigenen Angaben nur bei der 55-Prozent-Sorte vollständig. Wie hoch der Anteil bei den anderen Tafeln ausfällt, bleibt unklar.

An den Nachhaltigkeitssiegeln ändert sich dagegen nichts. Sowohl die bisherigen als auch die neuen Tafeln tragen weiterhin das Siegel der Rainforest Alliance.

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