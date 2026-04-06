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„Krone“-Motor-Podcast

Hyundai Ioniq 9: Reine Eskalation oder echt gut?

Motor
06.04.2026 11:09
(Bild: Stephan Schätzl)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ob man sich vom Hyundai Ioniq 9 an den Cacillac Escalade erinnert fühlt oder nicht: Die Koreaner eskalieren in Sachen Luxus. Er ist mehr Kreuzfahrtschiff als Auto, ziemlich elektrostark und top ausgestattet. Dennoch kommt Stephan Schätzl in seinem Podcast zu einem überraschenden Fazit.

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