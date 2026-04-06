Hyundai Ioniq 9: Reine Eskalation oder echt gut?

Ob man sich vom Hyundai Ioniq 9 an den Cacillac Escalade erinnert fühlt oder nicht: Die Koreaner eskalieren in Sachen Luxus. Er ist mehr Kreuzfahrtschiff als Auto, ziemlich elektrostark und top ausgestattet. Dennoch kommt Stephan Schätzl in seinem Podcast zu einem überraschenden Fazit.