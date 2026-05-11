Katar: Im Team ohne Legionäre ist Trainer der Star

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Der Gastgeber der letzten Weltmeisterschaft qualifizierte sich erstmals auch sportlich. In der Mannschaft findet sich kein einziger Legionär, dafür ein sehr prominenter Name auf der Trainerbank und ein zweifacher asiatischer Spieler des Jahres.
Vor vier Jahren hatte Katar dank der Gastgeberrolle seine WM-Premiere gefeiert. Mit mäßigem Erfolg. Die Bilder von Torhüter Saad al-Sheeb, wie er im Eröffnungsspiel gegen Ecuador (0:2) in seinem Strafraum herumirrte, sorgten damals bei vielen Fußballfans für Erheiterung. Am Ende standen wenig überraschend drei klare Niederlagen.
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