Bosnien wittert Chance: „Können Großes erreichen“

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Mit Italien haben die Bosnier in der WM-Qualifikation bereits eine große Fußball-Nation geschockt. Die einzige Niederlage gab es gegen Österreich. Die Truppe mit einigen Bundesliga-Legionären und einem „nationalen Heiligtum“ im Sturm hat noch viel vor.