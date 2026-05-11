Bosnien wittert Chance: „Können Großes erreichen“

Ab sofort gibt es alle WM-Starter im Check, präsentieren wir täglich zwei Gruppen! Mit Italien haben die Bosnier in der WM-Qualifikation bereits eine große Fußball-Nation geschockt. Die einzige Niederlage gab es gegen Österreich. Die Truppe mit einigen Bundesliga-Legionären und einem „nationalen Heiligtum“ im Sturm hat noch viel vor.
Zum zweiten Mal nach 2014 löste Bosnien das WM-Ticket. Doch viel mehr Nervenkitzel wäre wohl nicht mehr möglich gewesen. Der kleine Balkan-Staat schockte Italien, setzte sich im Play-off im Elferkrimi durch.
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