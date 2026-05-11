Aufregung, weil Sozialdumping „belohnt“ wird

Ein Rückgang der Kontrollen durch die Finanzpolizei lässt die Alarmglocken schrillen. Die Reduktion um 34 Prozent belegen laut dem burgenländischen SPÖ-Arbeitsmarktsprecher Robert Hergovich die Zahlen des Bundesministeriums für Finanzen von 2021 bis 2025. „Vor allem in einem Grenzland wie dem Burgenland ist dieses Faktum ein Warnsignal. Wird weniger überprüft, obwohl das Problem nicht kleiner geworden ist, dann profitieren am Ende genau jene, die sich nicht an die Regeln halten“, gibt Hergovich zu bedenken.