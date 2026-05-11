Nach Absturz: Zwei Leben hingen an seidenem Faden

Crashbergung mit der Seilwinde

Mittels sogenannter Crashbergung hat die RK-2-Crew dann den ersten Verletzten mit der Winde geborgen. „Das bedeutet, dass die Bergung Priorität vor medizinischer Versorgung hatte“, erklärt Waldschmidt. Kein Wunder: Die Verunglückten waren in großer Absturzgefahr, die Zeit drängte. Der 35-Jährige hatte sich am Sprunggelenk verletzt und wurde ins Krankenhaus Garmisch geflogen.