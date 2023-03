Führt uns diese Öko-Innovation an die Weltspitze?

Dass Österreicher gerne jammern, ist kein Geheimnis. Autofahrer nehmen dabei eine Vorreiterrolle ein. Doch wenn wir ehrlich sind: Österreichs Straßennetz bietet nur in geringen Ausprägungen Grund zum Meckern. In jede kleine Ortschaft führt mittlerweile eine ausgebaute Landes- oder Bundesstraße, 1749 Kilometer Autobahnen schlängeln sich vom Bodensee über Klagenfurt oder Linz vorbei an Wien bis zum Neusiedlersee. Insgesamt gibt es 127.980 Kilometer Straßen in der Alpenrepublik.