Zweitliga-Girls werden Kraig wohl verlassen

Die Kraiger Zweitliga-Girls hatten in ihrem eigenen Verein ständig zu kämpfen. Obmann Harald Jannach und Sektionsleiter Manuel Knapp traten deswegen zurück. Für die kommende Saison werden sie den Klub wohl verlassen und unter neuem Namen in der 2. Liga auflaufen. Nach der Trennung von Roland Kosnjek wird auch ein neuer Trainer gesucht.
Nichts zu holen gab es für die Zweitliga-Kickerinnen von Kraig in der Schlussrunde! Daheim unterlag man Landhaus mit 0:3, rutschte auf den drittletzten Platz ab, was ursprünglich den Abstieg bedeutet hätte. Dem ist aber nicht so. „Neulengbach hört ja oben auf, aus dem Westen will niemand in die 2. Liga. Deswegen steigt nur der Letzte ab, wir sind gerettet“, freut es Betreuer Manuel Knapp.
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