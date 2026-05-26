Zweitliga-Girls werden Kraig wohl verlassen

Nichts zu holen gab es für die Zweitliga-Kickerinnen von Kraig in der Schlussrunde! Daheim unterlag man Landhaus mit 0:3, rutschte auf den drittletzten Platz ab, was ursprünglich den Abstieg bedeutet hätte. Dem ist aber nicht so. „Neulengbach hört ja oben auf, aus dem Westen will niemand in die 2. Liga. Deswegen steigt nur der Letzte ab, wir sind gerettet“, freut es Betreuer Manuel Knapp.