Ebola: Experten warnen vor politischem Versagen

Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich weiterhin dramatisch zu. Brisant: Nicht nur das Virus selbst, sondern auch politische Versäumnisse, Kürzungen in der globalen Gesundheitsfinanzierung und eine kollabierende Infrastruktur könnten die rasante Ausbreitung begünstigt haben. Während die Zahl der Verdachtsfälle bereits in die Hunderte geht, wächst die Sorge, dass die Epidemie außer Kontrolle geraten könnte.