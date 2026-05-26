Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Virus wütet weiter

Ebola: Experten warnen vor politischem Versagen

Ausland
26.05.2026 15:14
Impfstoff fehlt, Straßen blockiert, Krankenhäuser zerstört – Ebola breitet sich aus.
Impfstoff fehlt, Straßen blockiert, Krankenhäuser zerstört – Ebola breitet sich aus.(Bild: AFP/PASCAL GUYOT)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo spitzt sich weiterhin dramatisch zu. Brisant: Nicht nur das Virus selbst, sondern auch politische Versäumnisse, Kürzungen in der globalen Gesundheitsfinanzierung und eine kollabierende Infrastruktur könnten die rasante Ausbreitung begünstigt haben. Während die Zahl der Verdachtsfälle bereits in die Hunderte geht, wächst die Sorge, dass die Epidemie außer Kontrolle geraten könnte.

0 Kommentare

Gesundheitsexperten führen die schnelle Verbreitung des Ebola-Virus Ebola in der Demokratischen Republik Kongo auch auf fehlendes politisches Handeln zurück. Besonders kritisch bewertet wird laut Julia Stoffner von der Organisation Brot für die Welt der Austritt der USA aus der Weltgesundheitsorganisation WHO, der vor allem den globalen Süden hart treffe. Zusätzlich hätten auch europäische Staaten wie Frankreich und Deutschland ihre Mittel im Bereich globale Gesundheit gekürzt, so die Expertin.

„Multiple Krisen“ im Kongo als Nährboden
Die Region sei zudem durch langanhaltende Krisen massiv vorbelastet. Gisela Schneider, ehemalige Direktorin des Deutschen Instituts für Ärztliche Mission (Difäm), beschreibt die Lage als hochproblematisch: Die Bevölkerung sei durch Krieg, jahrzehntelange Unsicherheit, Armut und Ausbeutung tief traumatisiert.

Auch die medizinische Versorgung sei stark eingeschränkt, wie Josue Ibulungu von der Diakonie Katastrophenhilfe schildert. Viele Krankenhäuser seien im Krieg zerstört worden, medizinisches Personal fehle an Ausstattung.

Die Infografik zeigt schwere Ebola-Ausbrüche in Afrika seit 1976 und die Anzahl der Todesopfer nach Ländern. Die höchsten Todeszahlen gab es 2014 in Guinea, Liberia und Sierra Leone mit 11.308 Fällen. In der DR Kongo starben 2018 2.320 Menschen. Weitere Ausbrüche mit über 100 Todesopfern gab es in Uganda, Kongo und Sudan. Quelle: WHO/CDC.

Zerstörte Infrastruktur erschwert Eindämmung
Besonders im Osten des Landes, in der Region Ituri, verschärfen logistische Probleme die Situation. Laut Ibulungu ist dort der Flughafen außer Betrieb, Straßenverbindungen sind schlecht oder teilweise von der bewaffneten Gruppe ADF-Nalu kontrolliert. Proben müssten daher aufwendig nach Kinshasa transportiert werden, da Labore in anderen Regionen noch im Aufbau seien.

Diese Umstände erklären laut Experten auch die Diskrepanz zwischen Verdachts- und bestätigten Fällen. Laut WHO gibt es inzwischen mehr als 900 Verdachtsfälle, mindestens 204 Menschen sind nach Angaben der kongolesischen Regierung gestorben.

Kirchen als Schlüssel zur Eindämmung
Ein zentraler Ansatz zur Bekämpfung der Epidemie sei die Einbindung lokaler Gemeinschaften. Gisela Schneider betont, dass insbesondere die Bevölkerung vor Ort stärker eingebunden werden müsse – auch zur Eindämmung von Falschinformationen.

Julia Stoffner sieht dabei vor allem kirchliche Strukturen als entscheidenden Faktor. Rund 40 Prozent der Gesundheitsversorgung in Afrika würden über kirchliche Einrichtungen abgedeckt. Kirchen seien oft auch in abgelegenen Regionen präsent, in denen staatliche Strukturen fehlen.

Lesen Sie auch:
Schüsse vor der Klinik, Flammen in den Lagern: Die Ebola-Epidemie im Kongo eskaliert
Ebola im Kongo
Schüsse vor Klinik – Infizierte auf der Flucht
25.05.2026
Kampf gegen Ebola
Tödliches Virus wird oft nur als Mythos gesehen
26.05.2026
Mehr als 200 Tote
Starker Anstieg von Ebola-Toten im Kongo gemeldet
24.05.2026

Impfstoff noch Monate entfernt
Für den aktuell kursierenden Bundibugyo-Typ des Virus gibt es laut Experten weder zugelassene Impfstoffe noch etablierte Therapien oder Schnelltests. Mit einem neuen Impfstoff sei frühestens in mehreren Monaten zu rechnen, so Schneider.

Rückblickend verweisen Fachleute auf den Ebola-Ausbruch in Westafrika 2014/2015, bei dem die USA fast eine Milliarde US-Dollar in die Impfstoffentwicklung investierten. Gleichzeitig wird erneut ein internationaler Pandemievertrag gefordert, auf den sich die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsversammlung bisher nicht einigen konnten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
26.05.2026 15:14
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf