Lustenauer holen sich einen Ex-Austrianer ins Team

Trainerteam damit komplett

Zuletzt war Margreitter Co-Trainer beim FC Dornbirn. Jetzt will sich der 37-Jährige ganz auf seine Trainerlaufbahn konzentrieren. Mit der Verlängerung des bisherigen Assistenz-Coaches Martin Schneider und Seifedin Chabbi ist der Staff, zu dem auch noch Tormanntrainer David Stemmer gehört, komplett und für die Bundesliga gut aufgestellt. Jetzt gilt es noch, eine ligataugliche Mannschaft auf die Beine zu stellen.