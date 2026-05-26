Lustenauer holen sich einen Ex-Austrianer ins Team

Mit Georg Margreitter bekommt Austria Lustenaus Trainerteam prominente Verstärkung. Der Montafoner machte als Innenverteidiger internationale Karriere und spielte unter anderem für Austria Wien, FC Kopenhagen, 1. FC Nürnberg sowie in England für Wolverhampton.
„Nach einem sehr langen Gespräch konnte ich ihn überzeugen, dass er für uns als Individual-Coach tätig wird“, freut sich Cheftrainer Markus Mader über den Neuzugang. „Georg wird sich speziell um die Abwehrspieler kümmern, kann da seine große Erfahrung, die er als Spieler gesammelt hat, ideal einbringen.“
Trainerteam damit komplett
Zuletzt war Margreitter Co-Trainer beim FC Dornbirn. Jetzt will sich der 37-Jährige ganz auf seine Trainerlaufbahn konzentrieren. Mit der Verlängerung des bisherigen Assistenz-Coaches Martin Schneider und Seifedin Chabbi ist der Staff, zu dem auch noch Tormanntrainer David Stemmer gehört, komplett und für die Bundesliga gut aufgestellt. Jetzt gilt es noch, eine ligataugliche Mannschaft auf die Beine zu stellen.
Laut Mader soll der Kader rund 20 Feldspieler und drei bis vier Torleute umfassen. „Dazu kommen noch zwei bis drei junge Perspektivenspieler.“ Bis zum Trainingsstart im 15. Juni soll der Großteil des Kaders stehen.
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