Hathaway verheimlichte Erkrankung 10 Jahre lang

Fans entsetzt über Enthüllung

Die Enthüllung, dass Anne Hathaway nicht nur jahrelang über ihr geheimes Leiden geschwiegen hat, sondern sich auch still und heimlich einer OP unterzog, sorgt bei den Fans der Hollywood-Schönheit teilweise für Entsetzen. „Oh mein Gott. Wie viele Filme sie in diesen 10 Jahren gedreht hat, und sie hat es nie erwähnt“, schrieb ein Fan etwa auf X.