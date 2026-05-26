Soll die Mindestsicherung vereinheitlicht werden?

Wie gerecht finden Sie die unterschiedlichen Regelungen der Mindestsicherung je nach Bundesland? Was halten Sie davon, dass Familien je nach Wohnort unterschiedlich viel Unterstützung erhalten? Welche Erfahrungen haben Sie selbst oder in Ihrem Umfeld mit Sozialhilfe bzw. Mindestsicherung gemacht? Finden Sie strengere Regeln und Kürzungen sinnvoll – oder braucht es ein einheitliches System für ganz Österreich?