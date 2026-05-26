Ex-Mitarbeiter legte Feuer in Kfz-Werkstatt

Ein Feuer brach am 21. März in einer Kfz-Werkstatt in Hagenbrunn im Bezirk Korneuburg aus. Der Brand soll im Bereich einer Mülltonne und eines Abgastestgeräts entstanden sein. Dichter Rauch quoll bereits aus der Werkstatt, als zwei mutige Anrainer beherzt eingriffen und versuchten, die Flammen zu löschen. Ihre Courage hatte Folgen: Beide Männer mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Landesklinikum Stockerau eingeliefert werden.