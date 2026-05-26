Kuscheliger Nachwuchs startete erste Flugversuche

In der Adlerarena Burg Landskron herrscht derzeit reges Treiben: Zahlreiche Jungvögel wachsen heran und wagen erste Flugversuche. Besonders der Nachwuchs bei den Uhus steht heuer im Mittelpunkt. Die „Krone“ hat die flauschigen Artgenossen besucht.
Der Frühsommer ist im vollen Gange, in der Natur sprießt und gedeiht alles, und so manches Jungtier wagt seine ersten Schritte auf dieser Welt. Auch in der Adlerarena Burg Landskron sind die ersten Eierschalen aufgeknackt. Mehrere Jungvögel wachsen heran, erste Flugversuche werden unternommen und seltene Zuchterfolge sorgen für besondere Freude bei Falknern und Besuchern.
Viele Jungtiere erkunden die Natur
„Ein noch etwas unsicherer junger Riesenseeadler wagt seine ersten Schwünge in der Luft, Mönchsgeier brüten derzeit noch, bei den Gänsegeiern gibt es bereits ein Küken, das schon fast flügge ist, und ein europäischer Seeadler verlässt bald das Nest“, erzählt der Gründer der Adlerarena und Falkner Franz Schüttelkopf über den aktuellen Nachwuchs.
Die Aufzucht erfolgt mit viel Fingerspitzengefühl. „Bei uns wird mit jungen Vögeln trainiert – aber nicht zu viel. Es geht darum, die Motivation hochzuhalten“, so Schüttelkopf.
Zum ersten Mal gibt's Nachwuchs bei den Uhus
Drei flauschige Gesellen sind dieses Jahr ein besonderes Highlight: „Wir sind total glücklich darüber, dass wir heuer zum ersten Mal in der Adlerarena einen dreifachen europäischen Uhu-Nachwuchs haben“, ist Schüttelkopf stolz. „Zum Teil tragen die drei jungen Uhus noch ihr Dunengefieder, aber schon jetzt brechen die richtigen Federn durch. Bis sie eine Flügelspannweite von rund 1,70 Metern erreichen, müssen sie noch ein bisschen wachsen“, erklärt der Falkner und plötzlich hüpft ein abenteuerlicher Jung-Uhu von Schüttelkopfs Arm, um die Welt zu erkunden.
Die drei kuscheligen Jungvögel werden in unterschiedlichen Konstellationen aus dem Nest genommen, da die Volieren nur begrenzt Platz bieten. In der Natur würden sie schließlich ebenfalls ihre Umgebung kennenlernen und sich orientieren müssen.
Auch bei Tageslicht aktiv
Der Uhu gilt als größte Eule. Auffällig sind seine orangefarbenen Augen sowie das dichte Federkleid – sogar an den Zehen und rund um den Schnabel. Diese feine Befiederung sorgt dafür, dass die Tiere geräuschlos fliegen und jagen können. „Der Uhu ist ein Überraschungsjäger. Viele wissen nicht, dass Eulen auch bei Tageslicht hervorragend sehen und zum Teil auch aktiv sind. Eulen können ihre Köpfe bis zu 270 Grad drehen – das funktioniert, weil sie doppelt so viele Halswirbel haben wie wir Menschen“, erklärt der Falkner.
Die Adlerarena züchtet ihre Vögel selbst – nicht nur für den Eigenbedarf, sondern auch für internationale Partner. „Wir sind in der Zucht sehr erfahren und weltweit gefragt“, so Schüttelkopf. Ein wesentlicher Teil des Erfolgs liegt in der frühen Gewöhnung der Tiere an ihre Umgebung. „Unser Geheimnis ist, dass die Vögel bei uns aufwachsen. Sie lernen das Gelände und das Publikum von klein auf kennen.“
Der aktuelle Nachwuchs zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die Arbeit der Falkner ist und wie sensibel und gleichzeitig faszinierend die Aufzucht von Greifvögeln sein kann.
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