Kuscheliger Nachwuchs startete erste Flugversuche

Auch bei Tageslicht aktiv

Der Uhu gilt als größte Eule. Auffällig sind seine orangefarbenen Augen sowie das dichte Federkleid – sogar an den Zehen und rund um den Schnabel. Diese feine Befiederung sorgt dafür, dass die Tiere geräuschlos fliegen und jagen können. „Der Uhu ist ein Überraschungsjäger. Viele wissen nicht, dass Eulen auch bei Tageslicht hervorragend sehen und zum Teil auch aktiv sind. Eulen können ihre Köpfe bis zu 270 Grad drehen – das funktioniert, weil sie doppelt so viele Halswirbel haben wie wir Menschen“, erklärt der Falkner.