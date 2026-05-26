Melonis Bündnis gewinnt Kommunalwahlen in Venedig

Insgesamt wählten Italienerinnen und Italiener in 748 Gemeinden ihre Vertretungen. Die Wahlbeteiligung lag bei 60 Prozent, wobei sie in Umbrien deutlich höher war als in Norditalien. Es handelte sich um die letzten Urnengänge vor der italienischen Parlamentswahl 2027. Beobachterinnen und Beobachter sehen die beiden großen politischen Lager inzwischen nahezu gleichauf im Rennen.