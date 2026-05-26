Netanyahu spätabends in Klinik eingeliefert

Netanyahu wegen Propaganda-Angst wortkarg

Erst vor rund einem Monat hatte Netanyahu öffentlich gemacht, wegen eines bösartigen Prostatatumors behandelt worden zu sein. Später erklärte er, wieder gesund zu sein. Zugleich sagte der israelische Premier, er habe die Veröffentlichung seines Gesundheitsberichts bewusst verzögert, um der iranischen Führung keine Möglichkeit für Propaganda zu geben.