EM-Verzicht! Dafür Start bei der Halbmarathon-WM

Österreichs Rekordläufer Aaron Gruen verzichtet auf einen Start im Marathon bei den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August). Stattdessen wird er bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen (19./20. September) im Halbmarathon antreten.
Beim Vienna City Marathon am 19. April hatte der 27-Jährige nach gut 20 km das Rennen aufgegeben. Danach hatte er bekannt, dass er in der Vorbereitung für dieses Rennen Panikattacken gehabt hatte. Die Dreifachbelastung mit dem Medizinstudium in Harvard, dem Laufsport und der Musik seien doch zu viel gewesen. Er brachte die Sache auf einen Punkt: „Ich bin keine Maschine.“
Julia Mayer fix qualifiziert
Demnach brauchte der 27-Jährige jetzt doch eine längere Pause, sodass er auf die EM verzichtet. Für diese Titelkämpfe wäre Aaron Gruen, der sowohl im Marathon (2:09:53) und im Halbmarathon (1:01:14) die ÖLV-Rekorde hält, über die Qualifikations-Rangliste („Road to Birmingham“) fix. Im Marathonlauf sind dort 60 Läufer startberechtigt. Bei den Frauen ist Julia Mayer direkt qualifiziert. Anwärter aus Österreich auf einen EM-Start sind zudem noch Mario Bauernfeind und Eva Wutti.
Die Straßenlauf-WM in Kopenhagen passte Aaron Gruen jetzt besser in den Saisonplan, eine kleinere Pause war wohl notwendig, wenn man sich auch an seine Aussagen im „Krone-Interview“ nach dem VCM erinnert: „Die letzten Monate waren extrem belastend. Obwohl ich sehr gut trainiert habe und mein Training objektiv sehr gut war, waren die Umfänge nicht super. Ich hatte teilweise täglich Panikattacken. Das Umfeld an der Harvard Medical School ist unglaublich anspruchsvoll. Es ist einfach sehr, sehr fordernd. Ich habe lange versucht, all das zu verdrängen und nach außen so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es war aber nicht so.“
„Druck zu groß!“
Er hatte auch bekannt: „Natürlich wollte ich für das Rennen mein Bestes geben, aber ich wollte nicht akzeptieren, dass es eine Belastung ist. Dazu kam der Druck durch meine eigenen Erwartungen. Ich hatte auch noch vor dem Rennen mit dem Konzert und all dem Drumherum wirklich kaum Zeit, zur Ruhe zu kommen. Der Druck kam nicht nur vom Laufen und vom Studium allein, sondern aus meinem Versuch, beides gleichzeitig auf höchstem Niveau zu schaffen.“
Wann und wo Aaron Gruen dann nach der Halbmarathon-WM läuft, ist nicht fixiert. Aber er legt sich fest: „Ich werde keinen Marathon während meines Medizinstudiums mehr laufen.“ Erst wenn er (sicher in Hinblick auf Olympia 2028) eine Auszeit vom Studium nimmt, plant er wieder ein Rennen über die klassische Distanz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.