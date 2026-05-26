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Aaron Gruen

EM-Verzicht! Dafür Start bei der Halbmarathon-WM

Sport-Mix
26.05.2026 14:08
Aaron Gruen beim VCM
Aaron Gruen beim VCM(Bild: VCM/Max Louise Köbele)
Porträt von Olaf Brockmann
Von Olaf Brockmann

Österreichs Rekordläufer Aaron Gruen verzichtet auf einen Start im Marathon bei den Europameisterschaften in Birmingham (10. bis 16. August). Stattdessen wird er bei der Straßenlauf-WM in Kopenhagen (19./20. September) im Halbmarathon antreten.

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Beim Vienna City Marathon am 19. April hatte der 27-Jährige nach gut 20 km das Rennen aufgegeben. Danach hatte er bekannt, dass er in der Vorbereitung für dieses Rennen Panikattacken gehabt hatte. Die Dreifachbelastung mit dem Medizinstudium in Harvard, dem Laufsport und der Musik seien doch zu viel gewesen. Er brachte die Sache auf einen Punkt: „Ich bin keine Maschine.“

Julia Mayer fix qualifiziert
Demnach brauchte der 27-Jährige jetzt doch eine längere Pause, sodass er auf die EM verzichtet. Für diese Titelkämpfe wäre Aaron Gruen, der sowohl im Marathon (2:09:53) und im Halbmarathon (1:01:14) die ÖLV-Rekorde hält, über die Qualifikations-Rangliste („Road to Birmingham“) fix. Im Marathonlauf sind dort 60 Läufer startberechtigt. Bei den Frauen ist Julia Mayer direkt qualifiziert. Anwärter aus Österreich auf einen EM-Start sind zudem noch Mario Bauernfeind und Eva Wutti.

Die Straßenlauf-WM in Kopenhagen passte Aaron Gruen jetzt besser in den Saisonplan, eine kleinere Pause war wohl notwendig, wenn man sich auch an seine Aussagen im „Krone-Interview“ nach dem VCM erinnert: „Die letzten Monate waren extrem belastend. Obwohl ich sehr gut trainiert habe und mein Training objektiv sehr gut war, waren die Umfänge nicht super. Ich hatte teilweise täglich Panikattacken. Das Umfeld an der Harvard Medical School ist unglaublich anspruchsvoll. Es ist einfach sehr, sehr fordernd. Ich habe lange versucht, all das zu verdrängen und nach außen so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es war aber nicht so.“

Aaron Gruen (re.) vor der Staatsoper
Aaron Gruen (re.) vor der Staatsoper(Bild: VCM / Max Louise Köbele)

„Druck zu groß!“
Er hatte auch bekannt: „Natürlich wollte ich für das Rennen mein Bestes geben, aber ich wollte nicht akzeptieren, dass es eine Belastung ist. Dazu kam der Druck durch meine eigenen Erwartungen. Ich hatte auch noch vor dem Rennen mit dem Konzert und all dem Drumherum wirklich kaum Zeit, zur Ruhe zu kommen. Der Druck kam nicht nur vom Laufen und vom Studium allein, sondern aus meinem Versuch, beides gleichzeitig auf höchstem Niveau zu schaffen.“

Wann und wo Aaron Gruen dann nach der Halbmarathon-WM läuft, ist nicht fixiert. Aber er legt sich fest: „Ich werde keinen Marathon während meines Medizinstudiums mehr laufen.“ Erst wenn er (sicher in Hinblick auf Olympia 2028) eine Auszeit vom Studium nimmt, plant er wieder ein Rennen über die klassische Distanz.

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