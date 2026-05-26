EM-Verzicht! Dafür Start bei der Halbmarathon-WM

Die Straßenlauf-WM in Kopenhagen passte Aaron Gruen jetzt besser in den Saisonplan, eine kleinere Pause war wohl notwendig, wenn man sich auch an seine Aussagen im „Krone-Interview“ nach dem VCM erinnert: „Die letzten Monate waren extrem belastend. Obwohl ich sehr gut trainiert habe und mein Training objektiv sehr gut war, waren die Umfänge nicht super. Ich hatte teilweise täglich Panikattacken. Das Umfeld an der Harvard Medical School ist unglaublich anspruchsvoll. Es ist einfach sehr, sehr fordernd. Ich habe lange versucht, all das zu verdrängen und nach außen so zu tun, als wäre alles in Ordnung. Es war aber nicht so.“