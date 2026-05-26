Straße und Schiene: Steirer machen Druck auf Wien

Plabutschtunnel: „Das gehört auf politischer Ebene geklärt“

„Ich würde mir wünschen, dass vieles schneller geht“, sagt sie und nennt etwa den A9-Ausbau südlich von Graz (geplant ab 2031), den Lückenschluss bei der Murtal-Schnellstraße S36 oder den zweigleisigen Bahnausbau von Graz in Richtung Spielfeld (ab 2036). Khom spricht auch die Thermenbahn und das leidige Thema Flughafen-Haltestelle an der Koralmbahn an – und die Causa Plabtuschtunnel: Dieser wird ja in den 2030er-Jahren vier Jahre lang saniert, ein Großteil des Verkehrs wird durch Graz umgeleitet. Wirtschaftskammer und Landesregierung plädieren für eine dritte Röhre, um den Verkehrskollaps zu verhindern, die Asfinag lehnt das strikt ab. „Das gehört auf politischer Ebene geklärt“, meint Khom.