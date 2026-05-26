Tauchtouristen zerstören Riffe, ohne es zu merken

Wenn die Taucher dann auch noch Wildtiere unter der Wasseroberfläche entdeckten, gab es oft kein Halten mehr. Die Taucher berührten dann die Riffe deutlich öfter und richteten damit auch deutlich mehr Schaden an. „Wildtierbegegnungen fördern Verhaltensweisen, die genau jene Lebensräume schädigen, von denen diese Wildtiere abhängen“, sagte Bing Lin von der Universität Sydney, wie der Sender ntv schreibt. Denn mit ihrem Verhalten gefährdeten die Taucher die Meeres-Ökosysteme.