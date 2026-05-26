80 km/h zu schnell: Landesrat-Fahrer verlor Schein

Der im Vorjahr aus der Industrie in die Politik gewechselte Ehrenhöfer hat aber ohnehin derzeit größere Sorgen, muss er doch das tiefrote steirische Landesbudget auf Vordermann bringen. Alleine im Haushalt für 2027 muss die Neuverschuldung um 377 Millionen Euro sinken, um den österreichischen Stabilitätspakt einzuhalten. Als Berater hat er drei Experten (Gabriel Felbermayr, Tina Ehrke-Rabel, Christian Köck) an Bord geholt, die ersten Ergebnisse sollen Ende Juni vorliegen.