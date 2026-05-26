80 km/h zu schnell: Landesrat-Fahrer verlor Schein

Im steirischen Landhaus sprach sich die unangenehme Causa am Dienstag rasch herum: Der Fahrer von Finanzlandesrat Willibald Ehrenhöfer (ÖVP) war auf der Südautobahn um 80 km/h zu schnell unterwegs, der Führerschein ist weg.
Vorweg: Der Landesrat war während dieser Fahrt nicht im Landes-Dienstwagen, unangenehm ist die Angelegenheit, die das Büro von Ehrenhöfer auf „Krone“-Anfrage bestätigt, dennoch. Ein Fahrer wurde im A2-Abschnitt zwischen Graz-Ost und Graz-West mit etwa 180 km/h Geschwindigkeit erwischt, erlaubt sind hier nur 100 km/h. Der Führerschein ist natürlich weg.
Der im Vorjahr aus der Industrie in die Politik gewechselte Ehrenhöfer hat aber ohnehin derzeit größere Sorgen, muss er doch das tiefrote steirische Landesbudget auf Vordermann bringen. Alleine im Haushalt für 2027 muss die Neuverschuldung um 377 Millionen Euro sinken, um den österreichischen Stabilitätspakt einzuhalten. Als Berater hat er drei Experten (Gabriel Felbermayr, Tina Ehrke-Rabel, Christian Köck) an Bord geholt, die ersten Ergebnisse sollen Ende Juni vorliegen.
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