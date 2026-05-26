Kouame jüngster Match-Sieger in Paris seit 1991!

Danach wirkte Kouame, der im Vorfeld vom Turnierstart als einem „Privileg“ gesprochen hatte noch befreiter, spielte zur Freude von Trainer Richard Gasquet, der der letzte jüngere Franzose im Hauptfeld von Paris gewesen war, groß auf und dominierte die Sätze zwei und drei gegen den Veteranen. Nach 2:38 Stunden war Kouame der jüngste Spieler seit Bernard Tomic bei den Australian Open 2009, der ein Match gewann. Bei den French Open ist er sogar der jüngste seit Dinu Pescariu 1991.