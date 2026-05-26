Friedhofsschänder in NÖ treiben weiter ihr Unwesen

„Umso erschütternder ist das“

Danach wurde festgestellt, dass auch andere Abdeckungen verrutscht waren oder beschädigt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. „Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und haben umgehend Anzeige erstattet. Die betroffenen Angehörigen wurden von der Polizei bereits telefonisch verständigt. Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, des Gedenkens und des Respekts – umso erschütternder sind derartige Vorfälle“, heißt es seitens der Marktgemeinde.