Friedhofsschänder in NÖ treiben weiter ihr Unwesen

Die Friedhofsschänder, die bereits seit Monaten in Niederösterreich ihr Unwesen treiben, schlugen auf der Suche nach Goldzähnen nun auch in Lengenfeld im Bezirk Krems zu!
Schon wieder sorgt ein Fall von Grabraub für Entsetzen in Niederösterreich: Dieses Mal haben Unbekannte in Lengenfeld zugeschlagen. Vermutlich im April dürften sie zumindest versucht haben, zwei Gruften und sechs Erdgräber zu öffnen. Eine Familie hatte Anzeige erstattet, nachdem sie vor wenigen Tagen Werkzeugspuren an der Gruft entdeckt hatte.
„Umso erschütternder ist das“
Danach wurde festgestellt, dass auch andere Abdeckungen verrutscht waren oder beschädigt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. „Wir bedauern diesen Vorfall zutiefst und haben umgehend Anzeige erstattet. Die betroffenen Angehörigen wurden von der Polizei bereits telefonisch verständigt. Der Friedhof ist ein Ort der Ruhe, des Gedenkens und des Respekts – umso erschütternder sind derartige Vorfälle“, heißt es seitens der Marktgemeinde.
Wie berichtet, sind die Grabräuber seit rund einem Jahr auf Friedhöfen im weiten Land aktiv. Die Polizei bittet um Hinweise – bei jeder Dienststelle oder beim Landeskriminalamt unter 059133/30-3333.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.