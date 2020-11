Europa macht dicht: Kampf gegen Virus immer härter

In Griechenland müssen ab Dienstag Restaurants, Cafés, Museen und Kinos im Rahmen eines Teil-Lockdowns schließen. Auch in Portugal tritt am Mittwoch ein Teil-Lockdown in Kraft, der für rund drei Viertel der Bevölkerung gilt. Menschen dürfen zwar in die Arbeit gehen - wenn Home-Office nicht möglich ist - und ihre Kinder in die Schule bringen, Geschäfte aber müssen um 22 Uhr schließen.