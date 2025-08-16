„So geht man nicht mit Menschen um!“

Betonung auf „wenn man das tut“. „Nach sechs Monaten muss man den Antrag erneut stellen. Ich bekam einen Anruf vom Verein, dass ich die Belege dazu liefern soll. Antrag wurde nie einer gestellt, und gehört habe ich danach auch nie wieder was“, zeigte sich Saurer auch Monate später noch fassungslos – weil auch der Lohn ausblieb. „So geht man einfach nicht mit Menschen um“, ist Marasek enttäuscht. Der nach eigenen Angaben auf das Weihnachtsgeld 2024 und fehlende Gehälter von Jänner bis März 2025 wartet.