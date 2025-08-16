Kärntens Brücken bekommen bald digitale Zwillinge

In Kooperation mit dem Fraunhofer Austria Institut sollen künftig damit alle Brückenneubauten in Kärnten ausgestattet werden. „Die Digitalisierung bringt uns sowohl in der täglichen Arbeit als auch in der strategischen Planung für die kommenden Jahre entscheidende Vorteile“, betont Landesvize Martin Gruber. Erster Einsatzort war die Wölfnitzbachbrücke an der B95 in Klagenfurt.