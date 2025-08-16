Vorteilswelt
Ex-Real-Profi dabei

Kurioser Kader von Mexiko-Klub geht jetzt viral

Fußball International
16.08.2025 08:10
Das Original: Javier „Chicharito“ Hernandez ist Kapitän von Chivas Guadalajara.
Das Original: Javier „Chicharito“ Hernandez ist Kapitän von Chivas Guadalajara.(Bild: AFP/APA/Ulises Ruiz)

Der Kader des mexikanischen Fußball-Erstligisten Chivas Guadalajara geht derzeit viral. Hintergrund: Das Team ist gespickt mit klingenden Fußballer-Namen – doch bis auf Ex-Real-Profi Javier „Chicharito“ Hernandez handelt es sich dabei um „Doppelgänger“ von prominenten Kickern. 

0 Kommentare

Wer die Kaderliste von Chivas anschaut, der könnte den Eindruck gewinnen, dieses Team kann sich vor Fußball-Legenden kaum retten. Darauf stehen nämlich klingende Namen wie Cristiano Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos und Zindedine Sidane. Doch spätestens das „Sidane“ verrät, dass es sich hier nicht um das „Original“ handelt.

Die vollständigen Namen der Kicker lauten: Cristiano Ronaldo Rojas Vidal, Zinedine Sidane Hernandez Quezada, Angel Robinho Romero Quintero, Roberto Carlos Alvarado Hernández – im Kader sind sie aber unter ihren gewählten Namen zu finden. 

Fußball-Leidenschaft als Grund
Wo viele einen Marketing-Gag vermuteten, steckt wohl eher einfach die Fußball-Leidenschaft ihrer Eltern dahinter. Diese haben ihre Kinder nach jenen Idolen benannt, die sie damals in ihren Bann gezogen haben, wie auch der 2006 geborene „Sidane“ gegenüber mexikanischen Medien bestätigt hat. Bei ihm hat sich dabei aber ein kleiner Buchstaben-Fehler eingeschlichen, grinst der „Mexiko-Zizou“. 

Mit dem „echten“ Chicharito hat man aber immerhin einen Spieler im Kader, der bereits für Real Madrid, Manchester United und Bayer Leverkusen gespielt hat. 

