Zillertaler wehrte sich: „Paket-Nepp“ eskalierte

Der Zillertaler ist leidenschaftlicher Radfahrer. „Ein Navi-Gerät war schon immer auf dem Wunschzettel, etwa für den Urlaub“, schildert der 56-Jährige. Fündig wurde er bei einem Online-Shop, der mit dem Logo des renommierten Lidl-Konzerns lockt (dazu unten mehr). Dort wurde das begehrte Garmin-Modell um 159 Euro – sonst häufig jenseits von 300 Euro – angeboten. Um keine riskante Vorab-Überweisung zu tätigen, wählte der Tiroler den Kauf per Nachnahme – also Zahlung bei Übergabe.