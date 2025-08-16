Zillertaler wehrte sich: „Paket-Nepp“ eskalierte

Trump: „Es liegt jetzt wirklich an Selenskyj“
„Kein Deal“ mit Putin
Ärger über Paketlieferungen und den Inhalt einer Sendung hat fast jeder schon erlebt. Ein Zillertaler wehrte sich – bis hin zum Polizeieinsatz. Offenbar ist er nicht das einzige Opfer, wie eine aktuelle Warnung aufzeigt.
Der Zillertaler ist leidenschaftlicher Radfahrer. „Ein Navi-Gerät war schon immer auf dem Wunschzettel, etwa für den Urlaub“, schildert der 56-Jährige. Fündig wurde er bei einem Online-Shop, der mit dem Logo des renommierten Lidl-Konzerns lockt (dazu unten mehr). Dort wurde das begehrte Garmin-Modell um 159 Euro – sonst häufig jenseits von 300 Euro – angeboten. Um keine riskante Vorab-Überweisung zu tätigen, wählte der Tiroler den Kauf per Nachnahme – also Zahlung bei Übergabe.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.