Italien verschärft seine Corona-Maßnahmen

Am Samstag demonstrierten auch Kulturschaffende in mehreren italienischen Städten gegen die Schließung von Theatern, Kinos und Konzertsälen. In Florenz wurden wegen gewaltsamer Proteste am Freitagabend vier Personen verhaftet, 20 weitere wurden angezeigt. Demonstriert wurde am Samstag auch in Udine und Görz.