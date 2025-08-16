Schamloser Tabubruch unter den fünf Ringen

Es zählt nur der Gewinn in der eigenen Tasche

Diese Mission klingt schön. Ob sie wirklich umgesetzt wird? Völlig egal. Es zählt nur der Gewinn in der eigenen Tasche. Und alle machen mit. Insgesamt sollen Namensrechte von bis zu 19 Sportstätten vergeben werden. Die sogenannten Top-Partner des IOC sowie der Spiele von Los Angeles erhalten die ersten Gelegenheiten für einen solchen Kauf. Momentan bestehen bereits Verträge mit dem Automobilhersteller Honda, der die Namensrechte für die Arena in Anaheim, in der die Volleyball-Bewerbe ausgetragen werden, besitzt. Das Medien- und Technologieunternehmen Comcast sicherte sich die Rechte für die temporäre Squash-Arena.