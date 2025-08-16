Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Und alle machen mit

Schamloser Tabubruch unter den fünf Ringen

Sport-Mix
16.08.2025 07:00
Casey Wasserman, Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2028 in Los ...
Casey Wasserman, Vorsitzender des Organisationskomitees der Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles, verkündete den Entschluss, erstmals Namensrechte für die Wettkampfstätten zu verkaufen. US-Präsident Donald Trump gefällt es.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM / POOL)

Geld regiert die Sportwelt. Das ist nichts Neues. Aber die Kommerzialisierung wird immer schamloser vorangetrieben. Jetzt beschloss das Organisationskomitee der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles mit dem Internationalen Olympischen Komitee (IOC), erstmals in der Geschichte Namensrechte für Wettkampfstätten zu verkaufen.

0 Kommentare

Dass damit die Tradition der Spiele, die Markennamen an den Wettkampfstätten verbietet, mit Füßen getreten wird, ist völlig egal. Wie sagte der Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, Autor des lesenswerten Buchs „Olympia. Die Spiele als Bühne für Sport und Politik“, einmal so treffend: „Es gibt Millionen und Milliarden Argumente für das IOC, sich nicht an seine Statuten zu halten. Jedes dieser Argumente ist ein Dollar.“

Den Tabubruch umschreibt Casey Wasserman, Vorsitzender des Organisationskomitees, im Stile eines Politikers so: „Von dem Moment an, als wir unsere Bewerbung eingereicht haben, hat sich LA28 dazu verpflichtet, die Chancen für die Spiele neu zu definieren. Durch die Möglichkeit des Verkaufs wird nun die Mission weiter vorangetrieben, die Spiele vollständig privat zu finanzieren und ohne Neubauten auszurichten.“

Casey Wasserman und Donald Trump mit den Medaillen der Spiele von 2028.
Casey Wasserman und Donald Trump mit den Medaillen der Spiele von 2028.(Bild: EPA/SAMUEL CORUM / POOL)

Es zählt nur der Gewinn in der eigenen Tasche
Diese Mission klingt schön. Ob sie wirklich umgesetzt wird? Völlig egal. Es zählt nur der Gewinn in der eigenen Tasche. Und alle machen mit. Insgesamt sollen Namensrechte von bis zu 19 Sportstätten vergeben werden. Die sogenannten Top-Partner des IOC sowie der Spiele von Los Angeles erhalten die ersten Gelegenheiten für einen solchen Kauf. Momentan bestehen bereits Verträge mit dem Automobilhersteller Honda, der die Namensrechte für die Arena in Anaheim, in der die Volleyball-Bewerbe ausgetragen werden, besitzt. Das Medien- und Technologieunternehmen Comcast sicherte sich die Rechte für die temporäre Squash-Arena.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
150.002 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
138.302 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.832 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2329 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1507 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1386 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Sport-Mix
Und alle machen mit
Schamloser Tabubruch unter den fünf Ringen
Ärger für Portner
Doping! Champions-League-Held 21 Monate gesperrt
Leichtathletik
Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger in Thum Dritter
Golf in Kopenhagen
Überraschungsmann Steinlechner Halbzeit-Vierter!
Radsport
Richardson gelingt 2. Weltrekord binnen 24 Stunden

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf