Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen

Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds im Wiener Prater hat eine neue Figur enthüllt. Und zwar handelt es sich um Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson.
Die Figur des weltweit gefeierten Schauspielers erhielt einen temporären Platz im Madame Tussauds Wien im Prater – neben anderen prominenten Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio, Chris Hemsworth und Angelina Jolie.
Die lebensechte Figur des Action-Stars kann Ende September werden, bevor die Leihgabe wieder in ihre Stammattraktion nach Berlin zurückkehrt.
Die feierliche Enthüllung am Donnerstagabend in der Wiener SKY Bar im Steffl wurde unter anderem vom Kraftsportler Franz „The Austrian Rock“ Müllner und Profitänzer Herbert Stanonik begleitet.
„The Rock“ demnächst in Sportdrama zu sehen
Weltweit hat Dwayne Johnson mit Filmen wie „Baywatch“, „Fast & Furious“ oder „Jumanji“ Milliarden Fans begeistert. Demnächst ist er im Sportdrama „The Smashing Machine“ zu sehen. Im neuen Film verkörpert er Mark Kerr, einen US-Wrestler, der später zu den MMA-Pionieren zählte – eine Rolle wie gemacht für den muskulösen Ex-Wrestler.
„Beeindruckenden Filmprojekte“
Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds, sagte bei der Enthüllung: „Dwayne Johnson ist ein Phänomen, das Menschen über Generationen hinweg begeistert – sei es durch seine sportlichen Erfolge als Wrestler, seine beeindruckenden Filmprojekte oder sein Wirken als Unternehmer. Wir freuen uns sehr, unseren Besucher:innen seine Wachsfigur für eine begrenzte Zeit präsentieren zu können.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.