„Ein Phänomen“

Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen

Adabei Österreich
08.08.2025 13:54

Das Wachsfigurenkabinett Madame Tussauds im Wiener Prater hat eine neue Figur enthüllt. Und zwar handelt es sich um Hollywood-Star Dwayne „The Rock“ Johnson.

Die Figur des weltweit gefeierten Schauspielers erhielt einen temporären Platz im Madame Tussauds Wien im Prater – neben anderen prominenten Persönlichkeiten wie Leonardo DiCaprio, Chris Hemsworth und Angelina Jolie.

Die lebensechte Figur des Action-Stars kann Ende September werden, bevor die Leihgabe wieder in ihre Stammattraktion nach Berlin zurückkehrt.

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.(Bild: krone.tv)
Die Enthüllung wurde unter anderem vom Kraftsportler Franz „The Austrian Rock“ Müllner und ...
Die Enthüllung wurde unter anderem vom Kraftsportler Franz „The Austrian Rock“ Müllner und Profitänzer Herbert Stanonik begleitet.(Bild: krone.tv)
(Bild: krone.tv)
(Bild: krone.tv)

Die feierliche Enthüllung am Donnerstagabend in der Wiener SKY Bar im Steffl wurde unter anderem vom Kraftsportler Franz „The Austrian Rock“ Müllner und Profitänzer Herbert Stanonik begleitet.

„The Rock“ demnächst in Sportdrama zu sehen
Weltweit hat Dwayne Johnson mit Filmen wie „Baywatch“, „Fast & Furious“ oder „Jumanji“ Milliarden Fans begeistert. Demnächst ist er im Sportdrama „The Smashing Machine“ zu sehen. Im neuen Film verkörpert er Mark Kerr, einen US-Wrestler, der später zu den MMA-Pionieren zählte – eine Rolle wie gemacht für den muskulösen Ex-Wrestler.

„Beeindruckenden Filmprojekte“
Lukas Rauscher, Marketing Manager von Madame Tussauds, sagte bei der Enthüllung: „Dwayne Johnson ist ein Phänomen, das Menschen über Generationen hinweg begeistert – sei es durch seine sportlichen Erfolge als Wrestler, seine beeindruckenden Filmprojekte oder sein Wirken als Unternehmer. Wir freuen uns sehr, unseren Besucher:innen seine Wachsfigur für eine begrenzte Zeit präsentieren zu können.“

