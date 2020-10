So versucht Europa die zweite Welle zu brechen

Verzicht auf Reisen

Unterschiede in der Herangehensweise gibt es wenige, beide Länder wollen das öffentliche Leben still liegen, Schulen und Kindergärten dürfen aber offenbleiben. Das darf in Deutschland - unter Auflagen - auch der Groß- und Einzelhandel, in Frankreich hingegen müssen „nicht unentbehrliche Geschäfte“ schließen. Auf Reisen in andere Regionen soll in beiden Ländern verzichtet, die Arbeit wieder nach Hause verlegt werden. Die Maßnahmen gelten jeweils für vier Wochen.