Corona: Schweiz nimmt Österreich von Roter Liste

Maßnahmen verschärft

Gemessen an der Bevölkerungszahl verzeichnet die Schweiz mit ihren rund 8,5 Millionen Einwohnern derzeit die höchsten Zuwachsraten bei Corona-Neuinfektionen. Am Mittwoch registrierten die Schweiz und das kleine Fürstentum Liechtenstein gemeinsam 8616 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Zur Eindämmung der zweiten Welle verschärfte der Bundesrat erneut die Maßnahmen. So wurden Discos und Tanzlokale geschlossen, Bars und Restaurants dürfen nur noch bis 23 Uhr offen haben, die Maskenpflicht wird ausgeweitet.