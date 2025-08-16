Dickinson-Gedichte als Musiktheater

Einige Längen

Die Liedtexte beziehungsweise Gedichte wurden auf Englisch und in einer nicht immer glücklichen Übersetzung projiziert. Und auch, wenn mit Joyce DiDonato eine überaus präsente Sängerdarstellerin waltete, das Bühnenbild (Andrew Staples und William Reynolds) mit den vielen hängenden Glühbirnen und verknoteten Vorhängen und einer spannenden Lichtregie einen starken Eindruck machte, so gab es in der 75 Minuten dauernden Performance doch Längen, die vor allem der Musik und der Auswahl der Texte geschuldet waren. Dennoch Standing Ovations, die allerdings allmählich inflationär sind.