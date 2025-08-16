Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bregenzer Festspiele

Dickinson-Gedichte als Musiktheater

Vorarlberg
16.08.2025 06:01
Monochrom und eindrücklich: Die Stimmung auf der Bregenzer Werkstattbühne.
Monochrom und eindrücklich: Die Stimmung auf der Bregenzer Werkstattbühne.(Bild: Bregenzer Festspiele)

Auch in der Ära von Lilli Paasikivi lebt die Tradition weiter, im Rahmen der Bregenzer Festspiele auf der Werkstattbühne eine Opernuraufführung zu zeigen, diesmal stand Amerika im Mittelpunkt. 

0 Kommentare

Während hierzulande wenige Menschen den Namen Emily Dickinson kennen, ist diese 1830 geborene Dichterin im englischsprachigen Raum ein Begriff. In eine calvinistische Familie hineingeboren und sehr sensibel, lebte sie zunehmend einsam, pflegte aber einen regen, teilweise täglichen Briefkontakt mit mehreren Personen. Oft legte sie den Briefen ihre Gedichte bei, unternahm aber sonst keinerlei Anstrengung, diese zu veröffentlichen.

Fast 1800 sind uns erhalten, sie erzählen von Naturmystik, Tod und Todessehnsucht, zuweilen auch von Emilys unerfüllter Liebe zu einem Geistlichen. In ihrer Vieldeutigkeit haben die Gedichte Emily Dickinsons mehrfach Komponisten angeregt. Nun auch den US-amerikanischen Pulitzer-Preisträger Kevin Puts, der im Auftrag der Bregenzer Festspiele das Musiktheater „Emily – No Prisoner Be“ geschaffen hat. Inspirierend wirkte dabei die charismatische Persönlichkeit der Star-Mezzosopranistin Joyce DiDonato, mit der Puts schon das Musiktheater „The Hours“ für die New Yorker „Met“ realisiert hat, wo DiDonato Virginia Wolff verkörperte.

Auch in Bregenz stand Joyce DiDonato auf der Bühne, umgeben von einem Streichtrio mit Nicholas Kendall und Charles Yang, Violinen, und Ranaan Meyer, Kontrabass. Zusammen nennen sie sich „Time for Three“, und sie musizierten nicht nur brillant, sondern bildeten auch ein eindrucksvolles Gesangsterzett.

Ihnen allen hat Kevin Puts eine Musik auf den Leib geschrieben, die nicht den Ehrgeiz hat, besonders avantgardistisch oder originell zu sein. Vielmehr hebt sie die auch im dritten Jahrzehnt ihrer Karriere noch immer wunderbare Stimme der Sängerin hervor, unterlegt sie, zuweilen augenzwinkernd, mit dem Backgroundgesang ihrer drei Boys und schreibt diesen wunderbare Zwischenspiele, die „Bee Scherzos“, denn Emily Dickinson hat sich viel mit Bienen befasst.

Einige Längen
Die Liedtexte beziehungsweise Gedichte wurden auf Englisch und in einer nicht immer glücklichen Übersetzung projiziert. Und auch, wenn mit Joyce DiDonato eine überaus präsente Sängerdarstellerin waltete, das Bühnenbild (Andrew Staples und William Reynolds) mit den vielen hängenden Glühbirnen und verknoteten Vorhängen und einer spannenden Lichtregie einen starken Eindruck machte, so gab es in der 75 Minuten dauernden Performance doch Längen, die vor allem der Musik und der Auswahl der Texte geschuldet waren. Dennoch Standing Ovations, die allerdings allmählich inflationär sind.

Porträt von Anna Mika
Anna Mika
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
19° / 23°
Symbol Gewitter
Bludenz
18° / 25°
Symbol starke Regenschauer
Dornbirn
20° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer
Feldkirch
20° / 26°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Bürgermeister stürzt von Seilbrücke in Tiefe: Tot!
149.814 mal gelesen
Der Mann war mit seiner Lebensgefährtin am Nassfeld unterwegs.
Wirtschaft
Benko: „Gusenbauer war zutiefst eingebunden“
137.569 mal gelesen
Freundschaft! Alfred Gusenbauer (re.) war zugleich für René Benko und dessen Investor Hans Peter ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
117.301 mal gelesen
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Wien
Syrer fallen absichtlich bei Deutschkursen durch
2328 mal kommentiert
Viele Flüchtlinge wollen Deutsch lernen, um sich zu integrieren. Andere fallen absichtlich ...
Außenpolitik
Lawrow provoziert bereits vor Beginn des Treffens
1505 mal kommentiert
Kleidung mit dem traditionellen Schriftzug ist im modernen Moskau derzeit in Mode. Die ...
Medien
ORF-Aufreger! Ende für Gagenkaiser nach 34 Jahren
1384 mal kommentiert
Robert Kratky kratzt nach mehr als drei Jahrzehnten Ö3 an einem beruflichen Burnout.
Mehr Vorarlberg
Bregenzer Festspiele
Dickinson-Gedichte als Musiktheater
3. Liga West:
4:0! Zu viele Geschenke – Wacker zerlegt Dornbirn
1:1 gegen starken FAC
Eloshvili sicherte Bregenz doch noch einen Punkt
Helikopter-Einsatz
Stier stieß Mann zu Boden und attackierte weiter
Gegen Austria Wien
Altach-Ladys starten in die neue Saison
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf